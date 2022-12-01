الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أمانة جدة ترصد منزلاً قديمًا في حي الرويس.. ومفاجأة بشأن ما عُثر عليه (فيديو)
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أمانة جدة ترصد منزلاً قديمًا في حي الرويس.. ومفاجأة بشأن ما عُثر عليه (فيديو)

أمانة جدة ترصد منزلاً قديمًا في حي الرويس.. ومفاجأة بشأن ما عُثر عليه (فيديو)

أمانة جدة ترصد منزلاً قديمًا في حي الرويس.. ومفاجأة بشأن ما عُثر عليه (فيديو)
٠٢:١٣:٤١ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

رصدت أمانة جدة منزلاً قديمًا في حي الرويس تم إعداده للتحضير وتخزين المواد الغذائية الخاصة بأحد المطاعم..

وعثرت الأمانة على كميات من اللحوم مجهولة المصدر ودواجن غير صالحة للاستهلاك وجرى إتلافها وإغلاق المطعم.

أمانة جدة تزيل أكثر من 83 ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة

وفي وقت سابق، أعلنت أمانة محافظة جدة، عن إزالة 83.015 ملصقًا ولوحة إعلانية مخالفة، كما طمست 32,696 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للمظهر العام على الطرق وداخل الأحياء، وذلك خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وقال المدير العام لمشاريع النظافة صالح بن محسن الزهراني، إن أعمال تحسين المشهد الحضري شملت تنظيف 4,728,484 مترًا مربعًا من الأراضي الفضاء، وإزالة 14طنًا من مخلفات البناء والحفر، بالإضافة لغسيل وتطهير الحاويات لإجمالي 139,455، وصيانة 6,224 حاوية.

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