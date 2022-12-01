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الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها في 3 أشهر
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الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها في 3 أشهر

الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها في 3 أشهر

الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها في 3 أشهر
٠٢:٠٩:٣٧ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر، اليوم، بدعم من إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلا أن الفترة القادمة ستشهد خفضًا لوتيرة رفع الفائدة، فضلاً عن تخفيف الصين من حدة لهجتها بشأن القواعد الصارمة لمكافحة كوفيد-19.

وسجل المؤشر ستوكس ارتفاعًا بمقدار 600 بواقع 0.9% بحلول الساعة 08:10 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل في نوفمبر  أفضل أداء شهري منذ يوليو وزاد 6.8%.

وكانت أسهم قطاع التكنولوجيا والصناعة من بين الأكبر ارتفاعًا في التعاملات المبكرة بحسب رويترز. إلا أن أسهم الطاقة هبطت ما حدّ من مكاسب المؤشر، بعدما تراجعت أسعار النفط.

الأسهم الأوروبية واصلت ارتفاعها منذ الثلاثاء الماضي

والثلاثاء الماضي، واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها بدعم من شركات الطاقة والرعاية الصحية، مقتفية أثر الأسواق الآسيوية التي صعدت وسط توقعات بأن تخفف الصين قيود مكافحة كوفيد-19 بعد الاحتجاجات الأخيرة، بحسب “رويترز”.

وصعد المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.3 في المئة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت جرينتش. وكان المؤشر سجل أمس الاثنين أسوأ مستوى له في ما يقرب من أسبوعين على خلفية الاحتجاجات في الصين، والمخاوف من تأثير قيود كوفيد على النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وسجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعًا قويًا وسط ترقب لمؤتمر صحفي لمسؤولي الصحة في الصين في ظل توقعات بأن تؤدي الاضطرابات العامة الأخيرة إلى تخفيف مبكر لقيود كوفيد-19.

زيادة عمليات التطعيم

وأصدرت لجنة الصحة الوطنية الصينية إخطارًا بزيادة عمليات التطعيم ضد كوفيد لكبار السن وتقليص الوقت بين الجرعات، فيما أشار مسؤول صحي إلى أن الاضطرابات سببها التنفيذ المفرط وليس الإجراءات نفسها.

ويترقب المستثمرون عددًا من المؤشرات الاقتصادية من بينها نشر بيانات التضخم في ألمانيا لشهر نوفمبر المتوقعة في وقت لاحق اليوم، والتي تشير التقديرات إلى أنها ستنخفض عن الشهر السابق، إلى جانب البيانات النهائية لثقة المستهلكين في منطقة اليورو لنوفمبر.

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الكلمات الدلالية:
أوروبا الأسهم الأسهم الأوروبية الاقتصاد الاقتصاد العالمي

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