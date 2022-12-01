«الداخلية الإسبانية» تعثر على طرد مفخخ ثالث في قاعدة عسكرية بمدريد

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم، أنها عثرت على طرد مفخخ ثالث في قاعدة توريخون الجوية بالعاصمة مدريد، وذلك بعد ساعات من تلقي شركة الأسلحة الإسبانية «أنستالازا» طردًا مفخخًا، سبقه انفجار طرد آخر أمام السفارة الأوكرانية بمدريد.

الطرد مشابه لطردي السفارة الأوكرانية

وكشفت وسائل إعلام محلية أنه تم العثور في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية بمدريد، على طرد مشابه للطردين اللذين تم إرسالهما إلى السفارة الأوكرانية وشركة أنستالازا لتصنيع الأسلحة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور

ونقلت «سبوتنيك» عن صحيفة «إل باييس»، أنه تم إخطار الوحدة العسكرية للقاعدة الجوية، في الساعة الثالثة فجرًا، بتسلمها ظرفًا مشبوهًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، بينما تولت الشرطة الوطنية فحص الطرد.

انفجار طرد مفخخ في السفارة الأوكرانية

وقبل أربع وعشرين ساعة الماضية، أعلنت الشرطة الإسبانية عن انفجار طرد مفخخ في السفارة الأوكرانية في العاصمة مدريد، ما أسفر عن إصابة أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية.

تشديد الإجراءات الأمنية

وأعلن وزير داخلية إسبانيا أنه أمر بتشديد إجراءات الأمن بالمنشآت العامة والدبلوماسية بعد طرود مفخخة، فيما تتعامل السلطات الإسبانية مع انفجار السفارة الأوكرانية بمدريد على أنه عمل إرهابي، فيما وجهت السلطات الأوكرانية بتشديد الإجراءات الأمنية لكل سفاراتها بالخارج.