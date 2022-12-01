ماذا تعرف عن مجموعة «الأطعمة الخارقة»؟ .. تقلل الكوليسترول

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نصح خبراء بأنه يمكن خفض الكوليسترول عن طريق زيادة تناولك للفلافونويد، وهي مركبات موجودة في الأطعمة النباتية مثل الفاكهة والخضراوات والشاي، ولها خصائص مضادة للأكسدة، وتُعرف باسم «الأطعمة الخارقة».

ووفق الخبراء، فقد بشرت العديد من الدراسات الطبية بفوائد تلك الأطعمة في خفض الكوليسترول، وفق ما نقله موقع «روسيا اليوم».

وشرحت إحدى الدراسات كيف يمكن أن تساعد مركبات الفلافونويد في خفض الكوليسترول “الضار” – البروتين الدهني المنخفض الكثافة – مع رفع الكوليسترول “الجيد” – البروتين الدهني العالي الكثافة.

مركبات الفلافونويد

وخلصت الدراسة إلى أن مركبات الفلافونويد يمكن أن تساعد في منع تصلب الشرايين – وهو سماكة وتصلب الشرايين الذي ينتج غالبًا عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وبينت أنه قد تكون مركبات الفلافونويد ذات صلة بالوقاية والعلاج من تصلب الشرايين والاضطرابات المرتبطة بتصلب الشرايين؛ لأنها تعمل كمضادات للأكسدة ونقص الكولسترول ومضادات السكر.

وتوجد مركبات الفلافونويد في جميع الأطعمة ذات الأصل النباتي، وخاصة الشاي والفواكه والخضراوات والحبوب والبقوليات والمكسرات.

ويعتبر الشاي من المصادر الغذائية الأساسية لمركبات الفلافونويد في المجتمعات الشرقية والغربية على التوالي، كما تعتبر الخضراوات الورقية والبصل والتفاح والتوت والكرز وفول الصويا والحمضيات مصدرًا مهما للفلافونويدات الغذائية”.

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