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إيران.. تعرض مئات الموظفين بالمدن الكردية للفصل التعسفي بسبب الاحتجاجات

إيران.. تعرض مئات الموظفين بالمدن الكردية للفصل التعسفي بسبب الاحتجاجات

إيران.. تعرض مئات الموظفين بالمدن الكردية للفصل التعسفي بسبب الاحتجاجات
١٢:٢٧:٢٦ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للسياسات إيران القمعية، تعرض مئات الموظفين بالمدن الكردية للفصل التعسفي أو النقل بعد مشاركتهم في الاحتجاجات، حيث يجري الحديث عن إقالات واسعة تطال موظفي الدوائر الحكومية بالمدن الكردية لدعمهم التظاهرات السلمية.

تغييرات واسعة في صفوف العاملين الحكوميين

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد كشف نائب مدينة مهاباد في البرلمان الإيراني، قيام السلطات الإيرانية بتغييرات واسعة في صفوف العاملين بالدوائر الحكومية في مدن محافظة كردستان بعد الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، والتي شملت فصل بعض الموظفين أو تغيير مناصبهم.

الضغط على أساتذة الجامعات وتخويفهم

وبسبب دعمها للاحتجاجات الشعبية في البلاد، علقت السلطات الإيرانية عمل الأستاذة في جامعة تبريز للعلوم الطبية، شمسى عباسعلي زاده، حتى إشعار آخر في خطوة تكررت كثيرا بالآونة الأخيرة للضغط على الأساتذة والأكاديميين وتخويفهم من دعم المظاهرات.

فيما تجمع إيرانيون أمام مكتب «اليونيسف» في مدينة سان فرانسيسكو، للتذكير بقتل الأطفال في إيران، حيث قام المحتجون في خطوة رمزية، بوضع أسماء الأطفال الضحايا على دمى  أمام مبنى المكتب.

أمريكا: إيران تسئ فهم شعبها بشكل عميق

في الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أنه من الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها النظام الإيراني أنه يحاول توجيه أصابع الاتهام للآخرين، إلى الولايات المتحدة والأوروبيين، والادعاء بأننا بطريقة ما مسؤولين عن التحريض أو تأجيج الاحتجاجات، مضيفًا أن النظام الإيراني يتهم البلدان الأخرى بتحريض الاحتجاجات العارمة في إيران، مما يعني أنه يسئ فهم شعبه بشكل عميق وأساسي.

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الكلمات الدلالية:
احتجاجات إيران الدوائر الحكومية طهران فصل مئات الموظفين كردستان

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