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«الصحة»: تسجيل 43 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة شفاء
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«الصحة»: تسجيل 43 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة شفاء

«الصحة»: تسجيل 43 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة شفاء

«الصحة»: تسجيل 43 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة شفاء
١٢:٤٥:١٥ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 48 حالة، ووفاة واحدة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 43 حالة إصابة جديدة يصبح الإجمالي 825640 حالة.

حالات التعافي

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 48 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 813180 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9465 حالة وفاة.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 54 حالة، ووفاة 3 حالات.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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«الصحة»: تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا و 54 حالة شفاء

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