قتلى وجرحى واعتقالات.. استمرار جرائم قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

تواصل – فريق التحرير:

تواصل قوات الاحتلال مع عشرات المستوطنين، عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث استشهد عدد من الشاب وأصيب آخرون، واعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنًا بينهم أسرى محررون، وهدمت منشآت وأخطرت بهدم أخرى، فيما جدد المستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك.

استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

وحسب وكالة أنباء فلسطين «وفا»، فقد استشهد فلسطينيان اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين شمال الضفة الغربية بعشرات الآليات العسكرية ، وسط إطلاق نار كثيف ومحاصرة منازل فلسطينية، وإغلاق المنطقة .

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد فلسطينيين في حي الهدف بمدينة جنين، كما أصيب العشرات بحالات اختناق بعد إطلاق قوت الاحتلال القنابل الغازية المسيلة للدموع.

قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة خلال العدوان على جنين، واعتقلت أربعة فلسطينيين، وعقب استشهاد الفلسطينيين أعلن الإضراب الشامل في جنين تنديداً بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين الذي أسفر خلال الساعات الماضية عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين.

الاحتلال يعتقل عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية

كما اعتقلت قوات الاحتلال عشرة فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينهم أربعة تم اعتقالهم خلال اقتحام مدينة جنين التي شهدت استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وتركزت الاعتقالات والاقتحامات وفق نادي الأسير الفلسطيني في الخليل ونابلس بالضفة الغربية.

الاحتلال يقتحم مدرسة تقوع بمدينة بيت لحم

واقتحمت قوات الاحتلال مدرسة تقوع بمدينة بيت لحم، واعتدت على المدرسين والطلبة بعد محاصرة المنطقة، وإطلاق القنابل الغازية السامة، كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالقنابل الغازية المسيلة للدموع، وذلك في إطار الاستهداف المستمر للمزارعين.

«اشتية» يحذر من التبعات الخطيرة لجرائم الاحتلال

وحذر رئيس الوزراء محمد اشتية، من التبعات الخطيرة، للجرائم التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي، ارتكابها بحق أبناء شعبنا، وطالب دول العالم بالتدخل العاجل لوقفها، مؤكدًا أن ملامح حكومة الاحتلال بدأت تتضح، وتتضح معها برامجها العدوانية والاستعمارية ومخططاتها، وتعزيز البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات جديدة.

المملكة تؤكد دعمها لقضية فلسطين

من ناحيتها أكدت المملكة أمام الأمم المتحدة دعهما للقضية الفلسطينية معربة عن إدانتها ورفضها لتصاعد وتيرة العدوان على مدينة القدس، وتكثيف سياسة التهجير القسري في حي الشيخ جراح وفي سلوان وغيرها من المناطق، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.

اقرأ أيضًا:

سقوط 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال

198منظمة فلسطينية ودولية تطالب «الجنائية الدولية» بالتحقيق في جرائم الاحتلال