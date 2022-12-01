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استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال

استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال

استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
١١:٤٠:٠٦ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس الموافق 1 من ديسمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 3.91.

جاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.54

فرنك سويسري 3.98

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