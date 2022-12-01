استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
تواصل – فريق التحرير:
ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس الموافق 1 من ديسمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 3.91.
جاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
درهم إماراتي 1.02
دينار بحريني 9.97
دينار كويتي 12.23
ريال عماني 9.76
ريال قطري 1.03
جنيه إسترليني 4.54
فرنك سويسري 3.98
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