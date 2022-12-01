6 أعشاب لتهدئة ضربات القلب.. تعرف عليها

تواصل – فريق التحرير

أوصى علماء بتناول 6 أنواع من الأعشاب لتهدئة ضربات القلب التي ترتفع استجابةً لعوامل مثل الإجهاد العاطفي أو لأسباب صحية.

وفيما يلي بعض الأعشاب والأطعمة التي تساعد على تهدئة ضربات القلب:

1 – الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة

إذ تحتوي العديد من الأعشاب على مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من الأمراض الالتهابية، وتساعد على تقليل مستويات ضغط الدم، وفق مجلة “سيدتي”.

والعديد من هذه الأعشاب شائعة الاستخدام منذ القدم، مثل القرنفل والقرفة والأوريجانو والروزماري والفانيليا والكركم والزنجبيل والزعتر والكمون، كما يمكنكِ إضافة هذه الأعشاب إلى أطباقكِ المفضلة أو إلى السلطات والعصائر للحصول على نكهة إضافية رائعة.

2 – الثوم

أظهرت العديد من الدراسات أن الثوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من ضغط الدم، كما أن له فوائد مماثلة للحالات الأخرى التي تعالجها حاصرات بيتا، مثل أمراض القلب.

3 – الزعرور

وهو عشب صيني تقليدي يستخدم في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، وتشير الأبحاث إلى أن الزعرور قد يكون له تأثير إيجابي على ضغط الدم وإيقاع القلب، كما يساعد على إدارة أعراض قصور القلب.

4 – جذر الثعبان الهندي

تساعد هذه العشبة على خفض ضغط الدم عن طريق تقليل قدرة الجسم على امتصاص الناقل العصبي النورإبينفرين، الذي يسهم في استجابة الجسم للتوترات.

5 – البرباريس

وهو من الأعشاب التي تُستخدم في علاج حالات الالتهاب وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يساعد على خفض مستويات ضغط الدم.

6 – الزنجبيل

وهو عشب شائع يستخدم غالبًا لتهدئة اضطراب المعدة أو الغثيان، لكن فوائده تتجاوز صحة الجهاز الهضمي، إذ يحتوي الزنجبيل على مادة كيميائية نباتية مفيدة تسمى جينجيرول والتي تعمل كمضادّ للالتهابات والأكسدة.

اقرأ أيضًا:

لماذا تزداد الإصابة بجلطات القلب في الصباح؟