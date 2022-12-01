ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 197 ريالاً

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، الموافق 1 من ديسمبر 2022، وسجل عيار 24 نحو 215.53 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 197.57 ريال.

عيار 21 يسجل 188.59 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 188.59 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 161.65 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 125.73 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 107.76 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6703 ريال، وأسعار جنيه الذهب 1509 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 215,529 ريالاً.

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