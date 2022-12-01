الأمم المتحدة تدعو لجمع 51.5 مليار دولار للمساعدات الإنسانية للعام المقبل

تواصل – وكالات:

دعت منظمة الأمم المتحدة، لجمع 51.5 مليار دولار للمساعدات الإنسانية للعام المقبل.

نداء عاجل لجمع مبلغ 51.5 مليار دولار

وأطلقت منظمة الأمم المتحدة، الخميس، نداء لجمع مبلغ 51.5 مليار دولار كمساعدات إنسانية لعام 2023 لأجل إعانة هذا العدد الضخم من الأكثر فقرًا عبر 68 دولة في مختلف أنحاء العالم.

وأعلن مسؤول الشؤون الإنسانية في المنظمة اليوم، عن إطلاق أكبر برنامج إنساني لإعانة 230 مليون شخص حول العالم خلال العام القادم.

أكبر برنامج إنساني يتم إطلاقه عبر العالم

وحسب «سبوتنيك»، فقد أوضح أن الأمم المتحدة تحتاج لجمع مبلغ 51.5 مليار دولار لإعانة 230 مليون شخص في 2023، وأن العام المقبل سيشهد أكبر برنامج إنساني يتم إطلاقه عبر العالم.

تعداد المحتاجين للمساعدة ضخم ومحبط

وأعرب عن أسفه من أن الاحتياجات الإنسانية التي بلغت ذروتها في أعقاب جائحة فيروس كورونا لم تتراجع منذ ذلك الحين، واصفًا تعداد المحتاجين للمساعدة بأنه عدد ضخم ومحبط.

أكثر من مئة مليون شخص نزحوا في العالم

وأشار إلى أن أكثر من 100 مليون شخص نزحوا في العالم لأسباب مختلفة، وأخيرًا الدمار الذي ألحقه وباء كورونا بالدول الأكثر فقرًا في العالم، مؤكدًا أن ارتفاع عدد طالبي المساعدات يرجع إلى الجفاف والفيضانات القاتلة التي انتشرت من باكستان إلى القرن الإفريقي، والأزمة الأوكرانية.

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