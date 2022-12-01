جمعية «الوداد» بجدة تقدم خدماتها إلى 724 من الأيتام ذوي الظروف الخاصة

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تأسست جمعية “الوداد” الخيرية لرعاية الأيتام بجدة، في عام 1429هـ، وتقدم خدماتها إلى 724 من الأيتام ذوي الظروف الخاصة، ينتمون إلى 724 أسرة.

وتقدم الجمعية خدماتها إلى 376 من الأيتام الذكور، و348 من الإناث، كما يعمل بها 116 موظفًا ومتعاونًا، و220 متطوعًا.

جائزتان

وحصلت الجمعية على جائزتين، هما جائزة مكة للتميز الاجتماعي عام 2017، وجائزة جدة للإبداع المجتمعي 2020.

وتقدم الجمعية العديد من خدمات الرعاية في مجالات الغذاء والصحة والسكن والنقدية والكساء.

كما تقدم للأيتام البرامج التربوية والمهنية، وكذلك برامج التنمية الأسرية.

يشار إلى أن 91.30% من جمعيات رعاية الأيتام في المملكة، بواقع 42 جمعية، تقدم خدمات تنموية ورعوية.

كما أن 34.80%، من الجمعيات تقدم جميع الخدمات الرعوية، فيما تقدم 13% من الجمعيات جميع الخدمات التنموية، بينما تقدم 8.70% خدمات رعوية فقط.

الخدمات الرعوية والتنموية

وتعد خدمات الرعاية للأيتام وأسرهم مجالاً رئيسًا في قطاع الأيتام، حيث تنوعت الخدمات التي تقدمها الجمعيات في هذا الصدد، وتميزت في عدة مواطن منها بالجدة والابتكار.

كما أن الخدمات الرعوية، وإن تأخرت عن الخدمات التنموية، إلا أنها الجسر الموصل والمهيئ لها في العديد من الأحوال، خاصة في الحالات شديدة العوز المالي أو الجسمي.

بينما الخدمات التنموية تستهدف أسرة اليتيم بالتوعية والتثقيف والتمكين والتدريب، كدبلوم تمكين الأمهات، وبرامج الاستشارات الأسرية وغيرها.

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