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اليوم 16 درجة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء

اليوم 16 درجة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء

اليوم 16 درجة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء
١٠:٣٥:٢٩ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 33 درجة في جدة، و32 درجة في مكة المكرمة والقنفذة، و31 في جازان والأحساء وشرورة، و28 درجة في الرياض و27 في المدينة المنورة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة خاصة في أبها والباحة، فيما كانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم بالمملكة 16 درجة في طريف.

طقس بارد على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الطقس بارد على أجزاء من مناطق حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، إضافة إلى تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

تكون السحب الرعدية الممطرة

 في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأرصاد الطقس تبوك حائل حالة الطقس درجات الحرارة

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