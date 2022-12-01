الوطنية للتعليم: شراء حصص الملاك في شركة مدارس السلام

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أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم استيفاء جميع الشروط المسبقة لإتمام اتفاقية شراء كامل حصص الملاك في شركة مدارس السلام للتعليم والتدريب، وهي 100 حصة، والتي تمثل ما نسبته (100%) من رأس مال شركة السلام.

وتشمل الحصول على الموافقات النظامية اللازمة وتقديم البائعين إقرارات ومستندات إضافية للمشتري.

نقل ملكية كامل الحصص في شركة السلام

وقالت الشركة إن ملكية كامل الحصص في شركة السلام انتقلت إلى الشركة الوطنية للتربية والتعليم.

وفي وقت سابق، وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز” خلال العام 2021 – 2022م، اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي مع (70) شركة تعليمية في جميع مناطق المملكة بهدف الإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي، ولتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المستهدفات الوطنية.

ويتأكد الاعتماد المدرسي باستيفاء المدرسة معايير الجودة المعتمدة لدى الهيئة، ويسعى نظام الاعتماد المدرسي من خلال قياس الأداء المبني على المعايير والمؤشرات إلى تبني ثقافة التقويم والتحسين المستمر، واعتباره نهجًا في ممارسة المدرسة اليومية.

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