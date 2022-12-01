بدء التقديم في وظائف جامعة بيشة.. الرابط والتفاصيل

تواصل – فريق التحرير:

بدأ اليوم الخميس، التقديم في وظائف جامعة بيشة التي أعلنت عنها مؤخرًا بنظام التعاون، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة بيشة

1- أن يكون سعودي الجنسية وحاصلاً على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

2- إجادة تامة للغة الإنجليزية.

3- أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من الخارج).

4- ألا يقل تقديره عن جيد جداً في مرحلة البكالوريوس.

5- أن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله (للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص) والأولوية لمن كان متفرغاً.

6- يفضّل من لديه خبرة سابقة في تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية.

7- أن يجتاز المقابلة الشخصية والشروط الخاصة بالكلية ويكون الترشيح حسب الأفضلية وفق العناصر التالية:

– المعدل التراكمي 40%.

– اختبار القدرات الجامعية أو ما يعادلها 30% لحملة البكالوريوس.

– المؤهلات والخبرات (10% لحملة البكالوريوس و 40٪ لحملة الماجستير والدكتوراه).

– المقابلة الشخصية 20%.

الوثائق المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة بيشة

1- صور المؤهلات العلمية.

2- صور من معادلة الشهادة.

3- صور الخبرات العملية.

4- صورة من الهوية الوطنية.

5- خطاب موافقة جهة العمل (للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص).

موعد التقديم في وظائف جامعة بيشة

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/05/10هـ الموافق 2022/12/04م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ أيضًا:

جامعة بيشة تعلن عن وظائف شاغرة بنظام التعاون.. التفاصيل ورابط التقديم