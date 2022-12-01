من اليوم ولمدة 10 أيام إغلاق طريق الكورنيش في جدة.. تعرف على الطرق البديلة

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الإدارة العامة للمرور، تنويهًا بإغلاق طريق الكورنيش الأوسط من ميدان الأمير عبد المجيد إلى إشارة شارع فلسطين مع شارع الحمراء في الاتجاهين، وذلك من الفترة من 1 – 10 ديسمبر، وتهيب بقائدي المركبات استخدام الطرق البديلة.

وأوضحت أن القرار جاء بمناسبة استضافة محافظة جدة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي سيقام في الفترة من 1 – 10 ديسمبر 2022، حيث سيتم إغلاق طريق الكورنيش الأوسط من ميدان الأمير عبد المجيد إلى إشارة شارع فلسطين مع شارع الحمراء في الاتجاهين.

سيتم الإغلاق في يوم الخميس

وأضافت أنه سيتم الإغلاق في اليوم الأول للمهرجان الخميس الموافق 1 من ديسمبر من الساعة الـ 1 صباحًا حتى الـ 4 فجرًا من صباح يوم الجمعة.

وأشارت إلى أنه في بقية أيام المهرجان من 2 إلى 10 ديسمبر سيكون الإغلاق من الساعة الـ 3 عصرًا حتى الـ 2 فجرًا.

على قائدي المركبات استخدام الطريق البديل

ودعت الإدارة العامة للمرور، سائقي المركبات إلى استخدام طريق الأندلس بديلًا خلال فترة الإغلاق.

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