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تنويه مهم من الموارد البشرية حول موعد معاش الضمان الاجتماعي
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تنويه مهم من الموارد البشرية حول موعد معاش الضمان الاجتماعي

تنويه مهم من الموارد البشرية حول موعد معاش الضمان الاجتماعي

تنويه مهم من الموارد البشرية حول موعد معاش الضمان الاجتماعي
١٠:١٧:٠٤ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع لوزارة الموارد البشرية مع سؤال أحد المستفيدين والذي تساءل فيه “منى ينزل ضمان البنك الأهلي؟”.

وأضاف الحساب: يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين بداية كل شهر ميلادي، وقد يتأخر إيداع المعاش بإختلاف البنك المسجل فيه حساب المستفيد.

بدء انتقال مستفيدي الضمان بالنظام القديم 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء انتقال مستفيدي الضمان الاجتماعي المسجلين في النظام السابق إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي المطور”، مع استمرار حصولهم على المعاش بمزايا أكثر..

وتدعو المستفيدين كافة إلى الدخول للمنصة واستكمال بياناتهم من خلال إجراءات ميسَّرة لضمان تسجيل جميع أفراد الأسرة التي تسكن في مسكن واحد، وتقديم إقرار الإفصاح اللازم للدخل والممتلكات لضمان استمرار صرف المعاش دون توقف.

ويمكن للمستفيد الدخول إلى المنصة عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد، وإكمال البيانات اللازمة قبل بدء دورة الأهلية الثالثة عشرة بتاريخ 04 / 12 / 2022، إذ تم الإعلان عن نتيجة الأهلية للدفعة الأولى بتاريخ: 27 / 10 / 2022م ، إضافة إلى أنه سيُعلن عن الدفعة الأخيرة للمنتقلين من النظام القديم بتاريخ 26 / 12 / 2022م، كما يمكن للجميع التسجيل في جميع الأوقات

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