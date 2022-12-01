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3 أهداف لإنشاء وحدة الموهبة والابتكار بوكالة التخطيط في المسجد الحرام
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3 أهداف لإنشاء وحدة الموهبة والابتكار بوكالة التخطيط في المسجد الحرام

3 أهداف لإنشاء وحدة الموهبة والابتكار بوكالة التخطيط في المسجد الحرام

3 أهداف لإنشاء وحدة الموهبة والابتكار بوكالة التخطيط في المسجد الحرام
٠٩:٥٠:٢٠ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن أعمال وحدة الموهبة والابتكار بوكالة التخطيط، وبرامج ابتكارية عدة تقدمها الشركة السعودية للكهرباء، ممثلة في إدارة حاضنة طاقة الابتكار، وكيفية الاستفادة منها وتطبيقها داخل المسجد الحرام.

واستعرضت التحديات التي تواجه الرئاسة لاستقطاب الحلول الابتكارية لمعالجتها.

كما كشفت عن أهم أهداف وحدة الموهبة والابتكار بوكالة التخطيط: 

1- تفعيل دور الابتكار.

2- الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة.

3- تقديم أفضل الحلول الابتكارية.

وفي وقت سابق، أطلقت وكالة شؤون التوعية الميدانية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام مبادرة (الهيئة صديقة القاصدين).

وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون التوعية الميدانية الشيخ ماجد بن صالح السعيدي أن هذه المبادرة التطويرية تهدف إلى تفعيل دور الحسبة في المسجد الحرام بالحكمة، وامتثال الهدي النبوي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستخدام أفضل الأساليب والوسائل الدعوية التي تجسد منهج الوسطية والاعتدال.

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الحرمين السعودية السعودية الآن شؤون الحرمين وحدة الموهبة والابتكار

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