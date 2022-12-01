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نقل خدمة الحاج من شركة إلى أخرى في هذه الحالة

نقل خدمة الحاج من شركة إلى أخرى في هذه الحالة

نقل خدمة الحاج من شركة إلى أخرى في هذه الحالة
٠٩:٢٠:٤٥ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر التعديل الجديد لضوابط مقدمي خدمة حجاج الخارج أن الإخلال في تقديم الخدمة للحاج، أيًا كان سببها، تستوجب نقل تقديم خدمة الحاج لشركة أخرى مرخص لها بتقديم الخدمة، على أن يتم الرجوع بقيمة الخدمة على الشركة المخالفة بما في ذلك تسييل الضمان البنكي المقدم منها.

تعديل على اللائحة التنفيذية 

وتم إجراء تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج والذي طرح عبر منصة استطلاع للاستفتاء، إذ تضمنت إحدى فقراته بأنه في حال إخلال أي من شركات تقديم الخدمة التابعة بالتزاماتها، أو تعطلها لأي سبب كان، ولم تقم شركة أرباب الطوائف بمعالجة الوضع، فإنه يحق للوزارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة.

وتتضمن تلك التدابير: تكليف شركة أخرى مرخص لها بتقديم الخدمة والرجوع بقيمتها على الشركة المخالفة، بما في ذلك تسييل الضمان البنكي المقدم منها لصالح الوزارة، أو تسديد التكاليف من أي مبالغ متوفرة للشركة لدى الوزارة

وأضافت: تكون شركة أرباب الطوائف المعنية ضامنة للشركة المخالفة في حالة عدم السداد أو عدم كفاية الضمان أو المبالغ المتوفرة لدى الوزارة».

وتهدف الوزارة من وراء مشروع التعديل، إلى المواءمة مع المستجدات والإسهام في تجويد الخدمات المقدمة للحجاج، ورفع أداء مقدمي الخدمات وتجويد الخدمات المقدمة للحجاج ومعالجة أسهم المستفيدين.

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