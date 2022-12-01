أوكرانيا: روسيا شنت 41 غارة و28 قصفًا صاروخيًا ضد مناطق مأهولة بالسكان

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الأركان الأوكرانية أن روسيا شنت 41 غارة و28 قصفًا صاروخيًا ضد مواقع القوات الأوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان في خيرسون.

«الدفاع الروسية»: القضاء على 40 جنديًا أوكرانيًا

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم القضاء على أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابة واحدة و 4 مركبات قتال مشاة.

وكشف وزير الدفاع الروسي، أنه موسكو تختبر طرقًا جديدة لاستخدام القوات الصاروخية والمدفعية والطائرات المسيرة خلال العملية الخاصة بأوكرانيا، لافتًا إلى اكتمال تدريب أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم أثناء التعبئة الجزئية.

بريطانيا تضيف 22 عقوبة جديدة على روسيا

فيما فرضت بريطانيا عقوبات جديدة استهدفت 22 مسؤولًا روسيًا اضطلعوا بدور في تعبئة قوات الاحتياط للقتال في أوكرانيا، وطالت العقوبات التي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر إلى المملكة المتحدة، نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، وعشرات الحكام المحليين من مناطق تم فيها تجنيد مئات الآلاف من الأفراد.

العقوبات طالت عشرات الحكام المحليين

كما طالت العقوبات عشرات الحكام المحليين من مناطق تم فيها تجنيد عدد كبير من الأشخاص بعد الإعلان في نهاية سبتمبر عن تعبئة جزئية لمئات الآلاف من جنود الاحتياط الروس للقتال في أوكرانيا.

العقوبات استهدفت 1200 شخص و120 كيانًا

وبعد فرض عقوبات استهدفت بحسب الحكومة 1200 شخص وأكثر من 120 كيانًا، وجمدت أصول 19 مصرفًا روسيًا، بلغت قيمة الأصول الروسية التي جمدتها بريطانيا 18,4 مليار جنيه إسترليني، وفق أرقام أصدرتها وزارة الخزانة في منتصف نوفمبر.

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