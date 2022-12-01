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المعاش مستمر.. كل ما تريد معرفته عن انتقال مستفيدي الضمان الاجتماعي لمنصة الدعم والحماية

المعاش مستمر.. كل ما تريد معرفته عن انتقال مستفيدي الضمان الاجتماعي لمنصة الدعم والحماية

المعاش مستمر.. كل ما تريد معرفته عن انتقال مستفيدي الضمان الاجتماعي لمنصة الدعم والحماية
٠٩:٣٠:٠٤ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

منذ ساعات، لم تتوقف التساؤلات عن انتقال مستفيدي الضمان الاجتماعي لمنصة الدعم والحماية، لكن المؤكد للجميع أن المعاش مستمر وبمزايا أكثر.

والأربعاء، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء انتقال مستفيدي الضمان الاجتماعي المسجلين في النظام السابق إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي المطور”، مع استمرار حصولهم على المعاش بمزايا أكثر.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية

ويجب على المستفيدين الدخول على المنصة الجديدة واستكمال بياناتهم من خلال إجراءات ميسَّرة لضمان تسجيل جميع أفراد الأسرة التي تسكن في مسكن واحد، وتقديم إقرار الإفصاح اللازم للدخل والممتلكات لضمان استمرار صرف المعاش دون توقف.

كيفية الدخول على المنصة الجديدة

يمكن للمستفيد الدخول إلى المنصة عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد، وإكمال البيانات اللازمة قبل بدء دورة الأهلية الثالثة عشرة بتاريخ 04 / 12 / 2022، إذ تم الإعلان عن نتيجة الأهلية للدفعة الأولى بتاريخ: 27 / 10 / 2022م ، إضافة إلى أنه سيُعلن عن الدفعة الأخيرة للمنتقلين من النظام القديم بتاريخ 26 / 12 / 2022م.

ويمكن للجميع التسجيل في جميع الأوقات، حيث سيكون متاحاً عبر رابط المنصة التالي : اضغط هنا .

المعاش مستمر

أكدت الوزارة أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف عن مستفيدي الضمان الاجتماعي بعد دراسة الأهلية، مشددة على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة في الحصول على معلومات الضمان الاجتماعي، حيث ستتخذ الإجراءات النظامية في حق كل من يقدم معلومات مضللة للمستفيدين.

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