بعد اختبار الرخصة المهنية..5 أمور مهمة لا غني للمعلمين عنها

تواصل – فريق التحرير:

كشف الكاتب محمد بن إبراهيم الملحم عن 5 أمور لا غنى عنها بالنسبة للمعلمين بعد اختبار الرخصة المهنية.

وأوضح الكاتب في مقاله “اختبار الرخصة المهنية للمعلمين – ليس نهاية” بصحيفة “عكاظ” أن الاختبار بداية لعهد «تثقيف» المعلم تربويًا وتسليحه بالمفاهيم التربوية والبيداغوجية المهمة له في مهمته بالصف.

بداية لشحذ أسنان المعلمين

واعتبر أن الاختبار بداية أيضاً في شحذ أسنان تروس عجلته العلمية التي سيقدّم بها موضوع تخصصه: رياضيات، علوم، لغة، دين، علوم اجتماعية،

وأضاف: لكنه أيضاً «ليس نهاية» فلا يجب أن تنظر إليه مؤسساتنا التعليمية أنه غاية في ذاته، الاختبار مهم جداً وله دوره الكبير لكنه إن لم يستكمل «على رأس العمل» بما يصون له دوره ويؤكد قيمته فسوف تتضاءل هذه القيمة ويخفت ذلك الدور.

وأكد أن المعلم الذي أتقن الدور في مرحلة الاختبار سواء كان معلماً مستجداً أو قديماً سيدخل المدرسة بعد الاختبار، وقد امتلأت رأسه بالنظريات والمفاهيم التربوية الجميلة التي غالباً سيدرك أهميتها عندما يجربها في مواقف التدريس (أو يكون جربها فعلاً إن كان من المعلمين المخضرمين)،

وأضاف: ما لم تعمل المؤسسة على إيلاء هذه المفاهيم قيمة ووزناً في لغة العمل فلن يستمر بهاؤها وأثرها الإيجابي في سيكولوجيا التدريس التي يتحرك بها المعلم خلال ساعاته الست داخل المدرسة.

وواصل الكاتب: لا أجد أحداً أجدر بهذه المهمة في هيكل الوزارة من «الإشراف التربوي»، فهو من يتعامل مع المعلم بهذه اللغة، وهو من يقدم الأنشطة التي تدور في فلكها، ويؤازره في ذلك التدريب التربوي (والذي هو نظرياً جزء من الإشراف التربوي في الواقع وإنما انتزع منه «إداريًا»)

اقرأ أيضًا:

إعلان موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية (الاختبار التخصصي)