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توضيح مهم من حساب المواطن: يمكن للمطلقة التسجيل بهوية أكبر الأبناء
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توضيح مهم من حساب المواطن: يمكن للمطلقة التسجيل بهوية أكبر الأبناء

توضيح مهم من حساب المواطن: يمكن للمطلقة التسجيل بهوية أكبر الأبناء

توضيح مهم من حساب المواطن: يمكن للمطلقة التسجيل بهوية أكبر الأبناء
٠٨:٥٣:٢٥ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قال برنامج “حساب المواطن”، إنه يمكن للمطلقة التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم بهوية أكبر الأبناء.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، ردًا على سؤال على إحدى المستفيدات.

وأوضح حساب المواطن أنه “في حال كانت الحالة الاجتماعية مطلقة بإمكانها التسجيل بهوية أكبر الأبناء وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة، وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)”.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو أسبوعين، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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https://twitter.com/Citizen_care/status/1597557874565292033

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