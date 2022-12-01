بيان عاجل من قنصلية المملكة في سيدني.. ماذا يجري؟

تواصل – فريق التحرير:

في بيان عاجل، أعلنت قنصلية خادم الحرمين الشريفين في مدينة سيدني الأسترالية أنها ستقدم خدماتها للمواطنين السعوديين يوم السبت الموافق 3 ديسمبر 2022م من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً في مقر القنصلية.

القرار يأتي تزامنًا مع حفل تخرج الطلبة المواطنين

وأوضحت أن القرار يأتي تزامنًا مع حفل تخرج الطلبة المواطنين في ولاية نيو ساوث ويلز لعام 2022م، مؤكدة تقديم خدماتها للمواطنين يوم السبت الموافق 3 ديسمبر في مقر القنصلية.

جدير بالذكر أن عدد المسلمين في أستراليا، طبقًا لإحصاء عام 2016 يشكل أكثر من 600 ألف شخص، 2,6 في المئة من السكان.

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وأغلب المسلمين الذين يعيشون في ملبورن تعود أصولهم إلى تركيا والبوسنة، حيث يتمركز الأتراك في المناطق الشمالية مثل برودميدوز، بينما يتمركز البوسنيون في المناطق الجنوبية مثل بارك نوبل وداندينونج.

وتضم مدينة بيرث الكثير من المسلمين، ويتمركزون حول ضاحية ثورنلي حيث يوجد المسجد. والمدرسة الإسلامية تضم حوالي ألفي طالب يدرسون في 3 مبان.