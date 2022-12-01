«الفوزان» يوضح حكم من يتأخر عن الإمام في الركوع والسجود

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قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، إن من يتأخر عن الإمام في الركوع والسجود عامدًا صلاته باطلة.

وأوضح في مقطع تسجيلي منشور على حسابه في «تويتر»، أن من يتعمد التأخر عن الإمام في الركوع والسجود صلاته باطلة، أما إذا لم يتعمد وكان نائمًا أو غافلًا أو ساهيًا أو الأمام سريعًا، فإنه يأتي بالسجود بعده ويلحق به وصلاته صحيحة.

الصلاة هي عمود الإسلام

وأشار إلى أن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله، فإن قبلة قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله، قال الله جل وعلا: «وَأَقِمْ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ»، فذكر في الصلاة فائدتين عظيمتين:

الفائدة الأولى: أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالذي يحافظ عليها يحافظ على دينه، والذي يضيعها يضيع دينه، يصبح لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، لأن من ترك الصلاة سهل عليه كل شيء من المحرمات والمعاصي.

الفائدة الثانية: أن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا أكبر «وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ»، فالصلاة ذكر لله عز وجل، فالصلاة يستعان بها على مشاق الحياة، وعلى الهموم وعلى مضايق الأمور.

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