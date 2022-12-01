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«الزكاة والضريبة» تحذر: دخول الأقمشة العسكرية إلى المملكة يتطلب موافقة «الداخلية»
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«الزكاة والضريبة» تحذر: دخول الأقمشة العسكرية إلى المملكة يتطلب موافقة «الداخلية»

«الزكاة والضريبة» تحذر: دخول الأقمشة العسكرية إلى المملكة يتطلب موافقة «الداخلية»

«الزكاة والضريبة» تحذر: دخول الأقمشة العسكرية إلى المملكة يتطلب موافقة «الداخلية»
٠٨:٢٣:٣٢ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

قالت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك»، إن دخول الأقمشة العسكرية إلى المملكة يتطلب موافقة وزارة الداخلية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بتويتر ردًا على استفسار لأحد المواطنين، حول آلية إدخال الأقمشة العسكرية.

وردت الهيئة قائلة، إن “الأقمشة العسكرية من السلع المقيدة وتتطلب فسح من وزارة الداخلية، ولمعرفة الإجراءات والرسوم وجميع التفاصيل للسلعة المستوردة، يمكنك تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة”.

الأدوية

وقبل أيام، قالت الهيئة، إن الأدوية من السلع المقيدة التي يتطلب دخولها وصفة طبية مختومة ليتم عرضها على ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنفذ الجمركي، كما يتم تحديد الكمية عن طريق هيئة الغذاء والدواء بحكم الاختصاص”.

وفي وقت سابق، نشر الحساب الرسمي لـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” توضيحًا حول حقوق المستخدمين من المتاجر الإلكترونية والشركات الناقلة.

وقالت الهيئة: “اعرف حقك عند طلبك من المتاجر الإلكترونية لشحناتك الدولية”، موضحة أن الشركات الناقلة ملزمة بما يلي:

1- إنهاء إجراءات الاستيراد.

2- سلامة الشحنة.

3- طلب الاسم ورقم الهوية فقط، ولا يحق لها الحصول على نسخة من الهوية

وأوضحت الهيئة أنه في حال فرضت الشركة الناقلة رسومًا إضافية، من حق المستفيد طلب نسخة من “البيان الجمركي” للتأكد من صحة الرسوم.

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