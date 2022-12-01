استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخر برصاص الاحتلال في جنين

تواصل – وكالات:

استُشهد شابان، وأصيب آخر، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح اليوم الخميس، بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخر برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم جنين، حيث نقلت عن مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، باستشهاد الشابين نعيم جمال الزبيدي «27 عامًا»، ومحمد أيمن السعدي «26 عامًا»، برصاص الاحتلال، وإصابة آخر بشظايا بالوجه، وحالته مستقرة.

مواجهات واشتباكات عنيفة في جنين

وأكدت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين ومنطقة الهدف، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة.

وأضافت أن مسيرة حاشدة انطلقت من أمام مستشفى ابن سينا، حمل المشاركون فيها جثمان الشهيدين، وجابوا شوارع مدينة جنين ومخيمها، وردد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، مطالبين بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، مؤكدين ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية.

210 شهداء، بينهم 158 شهيدًا في الضفة

وأشارت إلى أنه بارتقاء الشهيدين الزبيدي والسعدي، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري 2022 إلى 210 شهداء، بينهم 158 شهيدًا في الضفة الغربية، و52 شهيدًا في قطاع غزة.

مستوطنون يقتحمون الأقصى

في الوقت نفسه، اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، حيث نفذ عشرات المستوطنين جولات استفزازية داخل باحات الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية، مع تجريف أراضٍ وقفية شرق قرية العوجا، شمال مدينة أريحا.

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