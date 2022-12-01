الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بيان عاجل من قنصلية المملكة في سيدني.. ماذا يجري؟
«الزكاة والضريبة» تحذر: دخول الأقمشة العسكرية إلى المملكة يتطلب موافقة «الداخلية»
«الفوزان» يوضح حكم من يتأخر عن الإمام في الركوع والسجود
استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخر برصاص الاحتلال في جنين
احذر.. انخفاض درجات الحرارة في الشتاء يزيد خطر إصابتك بمرضين قاتلين
4 ضوابط يجب على مرشحي غرفة الطائف الالتزام بها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

4 ضوابط يجب على مرشحي غرفة الطائف الالتزام بها

4 ضوابط يجب على مرشحي غرفة الطائف الالتزام بها

4 ضوابط يجب على مرشحي غرفة الطائف الالتزام بها
٠٧:٥١:١٨ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كثف المرشحون لخوض انتخابات غرفة الطائف حملاتهم  في ظل بدء العدد التنازلي للانتخابات ومنافسة قوية بين المجموعات.

ويتنافس 14 شخصًا بينهم سيدة واحدة على 8 مقاعد في عضوية الغرفة، فيما سيتم تعيين البقية عن طريق وزير التجارة، ووضع المرشحون صورهم في الميادين والشوارع العامة.

كما سيتم فتح باب التصويت إلكترونيًا اعتبارًا من 5-12-2022 ولمدة ثلاثة أيام، مع إغلاق أيقونة التصويت في تمام الساعة 6 من مساء 7-12-2022.

وأكدت ضوابط الحملات الانتخابية على المرشحين ضرورة:

1- الالتزام بالبرنامج الانتخابي والنظام العام وقيم المجتمع والتنافس العادل

2- التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ومراعاة حقوق المترشحين الآخرين، وعدم التأثير على حملاتهم الانتخابية

3- أن يكون المترشح مسؤولًا عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أي من العاملين معه دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة

4-  عدم تضمين الحملة الانتخابية وعودًا أو برامج تخرج عن دور عضو مجلس إدارة الغرفة ومهماته وصلاحياته.

تحذير من الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفتنة

و يحظر على المرشح الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة، أو بث الفرقة بين المواطنين، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المترشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة واستخدام المرافق العامة، أو المنشآت الحكومية وما في حكمها مثل المساجد ودور العلم، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو نحوها، لأغراض الحملة الانتخابية.

اقرأ أيضًا:

3700 جولة رقابية على المرافق التجارية والغذائية في الطائف تسفر عن 44 مخالفة

الكلمات الدلالية:
السعودية السعودية الآن الطائف انتخابات الطائف حملات انتخابية غرفة الطائف وزير التجارة

مواد ذات صلة

المزيد
شركة JAC الصينية تكشف عن أحدث سياراتها بتقنيات فريدة

شركة JAC الصينية تكشف عن أحدث سياراتها بتقنيات فريدة

٠٢:٢١ م، الجمعة، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
مقتل 8 جنود إيرانيين باشتباكات مع مسلحين في بلوشستان

مقتل 8 جنود إيرانيين باشتباكات مع مسلحين في بلوشستان

١٢:٠٤ ص، الثلاثاء، ٠٧ أبريل ٢٠١٥
سوريا.. عشرات القتلى والجرحى في غارات روسية على مسجد بريف حلب

سوريا.. عشرات القتلى والجرحى في غارات روسية على مسجد بريف حلب

١٠:٤٦ م، الخميس، ١٦ مارس ٢٠١٧
النيابة العامة توضح عقوبة الحصول على أموال الضمان الاجتماعي دون حق

النيابة العامة توضح عقوبة الحصول على أموال الضمان الاجتماعي دون حق

٠٦:٤٤ م، الخميس، ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *