4 ضوابط يجب على مرشحي غرفة الطائف الالتزام بها

تواصل – فريق التحرير:

كثف المرشحون لخوض انتخابات غرفة الطائف حملاتهم في ظل بدء العدد التنازلي للانتخابات ومنافسة قوية بين المجموعات.

ويتنافس 14 شخصًا بينهم سيدة واحدة على 8 مقاعد في عضوية الغرفة، فيما سيتم تعيين البقية عن طريق وزير التجارة، ووضع المرشحون صورهم في الميادين والشوارع العامة.

كما سيتم فتح باب التصويت إلكترونيًا اعتبارًا من 5-12-2022 ولمدة ثلاثة أيام، مع إغلاق أيقونة التصويت في تمام الساعة 6 من مساء 7-12-2022.

وأكدت ضوابط الحملات الانتخابية على المرشحين ضرورة:

1- الالتزام بالبرنامج الانتخابي والنظام العام وقيم المجتمع والتنافس العادل

2- التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ومراعاة حقوق المترشحين الآخرين، وعدم التأثير على حملاتهم الانتخابية

3- أن يكون المترشح مسؤولًا عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أي من العاملين معه دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة

4- عدم تضمين الحملة الانتخابية وعودًا أو برامج تخرج عن دور عضو مجلس إدارة الغرفة ومهماته وصلاحياته.

تحذير من الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفتنة

و يحظر على المرشح الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة، أو بث الفرقة بين المواطنين، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المترشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة واستخدام المرافق العامة، أو المنشآت الحكومية وما في حكمها مثل المساجد ودور العلم، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو نحوها، لأغراض الحملة الانتخابية.

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