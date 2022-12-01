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احذر.. انخفاض درجات الحرارة في الشتاء يزيد خطر إصابتك بمرضين قاتلين

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احذر.. انخفاض درجات الحرارة في الشتاء يزيد خطر إصابتك بمرضين قاتلين

احذر.. انخفاض درجات الحرارة في الشتاء يزيد خطر إصابتك بمرضين قاتلين

احذر.. انخفاض درجات الحرارة في الشتاء يزيد خطر إصابتك بمرضين قاتلين
٠٧:٥٨:٣٢ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

حذر باحثون من خطورة التعرض لدرجة الحرارة المنخفضة في الشتاء، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية والنوبات القلبية.

وقالوا إن الطقس البارد يقلل مناعة الجسم ما يجعل من الصعب على الجهاز المناعي محاربة الأمراض وتنظيم نفسه، ويصيب بقاتلين صامتين وهما:

1 ـ جلطات الدم

إذ كشفت دراسة حديثة أن التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة تؤدي إلى إجهاد حراري للجسم، فيتعين عليه العمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارته الثابتة.

وعلى وجه الخصوص، أظهرت الأبحاث أن هذا يزيد من احتمالية إصابة الأشخاص بجلطات دموية خطيرة خلال فصل الشتاء، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

وقال مؤلفو الدراسة، من مستشفى في نيس بفرنسا، إن التهابات الجهاز التنفسي أكثر شيوعًا في فصل الشتاء، وقد تجعل المرضى أكثر عرضة لجلطات الدم.

واقترحوا أيضًا أن الطقس البارد قد يجعل الأوعية الدموية تنقبض، ما يزيد من احتمالية تشكل جلطات الدم.

2 – النوبات القلبية

وفي هذا الصدد، كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص المعرضين للطقس البارد هم الأكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية.

ووجد باحثون من السويد من جامعة لوند في السويد، أن متوسط ​​عدد النوبات القلبية في اليوم كان أعلى بشكل ملحوظ عندما يكون الطقس باردًا، مقارنة بالوقت الذي كان فيه الطقس دافئًا.

وعلى أساس يومي، توضح النتائج أن هناك تسجيلًا لأربع نوبات قلبية أخرى في اليوم، عندما كان متوسط ​​درجة الحرارة أقل من الصفر.

ويُعتقد أن خطر الإصابة بالنوبات القلبية يكون أعلى في الطقس البارد؛ لأن الجسم يستجيب للشعور بالبرودة عن طريق تقييد الأوعية الدموية السطحية.

وهذا يقلل من درجة حرارة الجلد ويزيد من تدفق الدم عبر الشرايين. ويبدأ الجسم أيضًا في الارتعاش، ويزيد معدل ضربات قلبك لإبقائك دافئًا. لكن هذه الردود يمكن أن تضيف ضغطًا إضافيًا على قلبك.

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الكلمات الدلالية:
الجلطات الدموية الشتاء النوبات القلبية درجات الحرارة

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