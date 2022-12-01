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باختبار بول.. اكتشف خطر الإصابة بالزهايمر وضعف الذاكرة

باختبار بول.. اكتشف خطر الإصابة بالزهايمر وضعف الذاكرة

باختبار بول.. اكتشف خطر الإصابة بالزهايمر وضعف الذاكرة
٠٧:٣٥:١٣ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أنه يمكن أن يكشف اختبار البول في المستقبل ما إذا كان الناس يعانون من مرض الزهايمر في مراحله المبكرة، وكذلك ضعف الذاكرة، وذلك بناء على مستوى حمض الفورميك في بولهم.

وأوضحت الدراسة التي أجريت على ما يقرب من 600 شخص إلى أن وجود كمية كبيرة من حمض الفورميك في البول يمكن أن يكون علامة تحذيرية لمرض الزهايمر، وفق صحيفة “االديلي ميل”.

وخلال الدراسة، قسّم الباحثون 574 شخصا إلى خمس مجموعات، بما في ذلك أولئك الذين لديهم مهارات التفكير العادية، والأشخاص الذين يعانون من التدهور المعرفي والأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي أكثر خطورة.

ضعف الإدراك

وتضمنت المجموعة الرابعة الأشخاص الذين يعانون من “ضعف إدراكي معتدل” – وهو تشخيص سريري يمكن أن يؤدي إلى مرض الزهايمر، في حين أن المجموعة الخامسة مصابة بالفعل بمرض الزهايمر.

وتوصل الباحثون إلى أن حمض الفورميك كان أعلى بين الأشخاص في كل مجموعة يعانون من مرض الزهايمر أو مشاكل في الإدراك، مقارنة بأولئك الذين لديهم مهارات التفكير العادية.

يُشار إلى أن حمض الفورميك في الجسم من الفورمالديهايد، والذي قد يؤدي عند مستويات عالية في الدماغ إلى تكتلات البروتينات الضارة التي تظهر في الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.

ويعتقد الباحثون أنه قد يكون علامة حمراء لمرض الزهايمر والتي يمكن استخدامها مع اختبارات الدم لاكتشاف الحالة.

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