منها حائل والجوف.. «الأرصاد» يتوقع طقسًا باردًا على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الطقس بارد على أجزاء من مناطق حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، إضافة إلى تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

تكون السحب الرعدية الممطرة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 38 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خلال النهار بسرعة 10- 20 كيلو متر في الساعة، تتحول مساءً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 25 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية بسرعة 10- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

سحب ممطرة ورياح نشطة على المدينة

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات ومراكز العيص والفقرة واليتمة وخيبر ووادي الفرع، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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