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6 تنبيهات متقدمة من الأرصاد.. «ضباب» كثيف يعيق الرؤية الأفقية يستمر لساعات

6 تنبيهات متقدمة من الأرصاد.. «ضباب» كثيف يعيق الرؤية الأفقية يستمر لساعات

6 تنبيهات متقدمة من الأرصاد.. «ضباب» كثيف يعيق الرؤية الأفقية يستمر لساعات
٠٣:١٥:٠٤ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية، على 6 مناطق تستمر خلال الساعات القليلة الماضية، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية تكون ضباب كثيف يتسبب في تدني الرؤية على كل من “الشرقية وتبوك وعسير وحائل والجوف والحدود الشمالية”.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على كل من “الشرقية وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية”، حتى الثامنة من صباح اليوم الخميس.

بينما تستمر الحالة الجوية على منطقة عسير حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس بمشيئة الله.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الطقس توقعات الأرصاد ضباب

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