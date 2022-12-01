الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الوجه الآخر لفرنسا.. سرقة الأمتعة من حافلة في وضح النهار (فيديو)
وزارة التعليم الكويتية تمنع هذه اللعبة في مدارسها
6 تنبيهات متقدمة من الأرصاد.. «ضباب» كثيف يعيق الرؤية الأفقية يستمر لساعات
أمانة حفر الباطن تطرح 30 وظيفة.. 3 مزايا ومكافآت
«الرشيد»: تحديث جديد وصل للآيفون IOS16.1.2.. تحسينات أمنية
البنتاجون يتحدى روسيا.. شحنة «باتريوت» تصل أوكرانيا عبر دولة وسيطة

الرئيسية

 /

منوعات

 /

وزارة التعليم الكويتية تمنع هذه اللعبة في مدارسها

وزارة التعليم الكويتية تمنع هذه اللعبة في مدارسها

وزارة التعليم الكويتية تمنع هذه اللعبة في مدارسها
٠٣:١٦:٣٣ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

منعت وزارة التربية “مطارات الماء” الحديدية، في المدارس بعد أن استخدمها طالب ابتدائي في الاعتداء على زميله حيث أودعته العناية المركزة خلال الأسبوع الماضي.

جميع المراحل التعليمية 

وأفاد مصدر أن هذه المطارات كانت مرفوضة في بعض مدارس البنين فقط إلا أن قرار منعها الآن يشمل جميع المراحل التعليمية في مدارس البنين والبنات، حسب ” الرأي”.

اقرأ أيضا:

ارتكب جريمة غريبة.. حبس رقيب في الحرس الوطني الكويتي 13 سنة

الكويت تحيل كتبا خادشة للحياء إلى النيابة

وفي سياق آخر، أحالت وزارة الإعلام الكويتية، كتبًا “خادشة للحياء” في معرض الكتاب إلى النيابة.

وأفادت صحيفة “الراي” نقلاً عن مصدر مطلع، أن وزارة الإعلام أحالت الكتب الخادشة للحياء في معرض الكتاب إلى النيابة، لكن لم يتم الكشف عن أسماء الكتب المشار إليها ولا طبيعة محتواها.

تطبيق قانون الرقابة اللاحقة

وكانت الوزارة أكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق قانون الرقابة اللاحقة على الكتب المخالفة، وفق اللوائح والنظم المعمول بها في مجال دور النشر والتوزيع بالبلاد.

الكلمات الدلالية:
أخبار الكويت إصابة طالب كويتي المطارات الحديدية وزارة التعليم الكويتية

مواد ذات صلة

المزيد
الرياض.. الحافلة الروبوت ذاتية القيادة تخطف الأنظار في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

الرياض.. الحافلة الروبوت ذاتية القيادة تخطف الأنظار في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

٠٤:٢٦ م، الأربعاء، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
الخيالة ينقذون رجلاً هدد بذبح نفسه أمام قصر باكينجهام (فيديو)

الخيالة ينقذون رجلاً هدد بذبح نفسه أمام قصر باكينجهام (فيديو)

٠٤:١٠ م، الأثنين، ٠٤ فبراير ٢٠١٣
علماء بريطانيون يستخدمون بول الإنسان لشحن بطارية المحمول

علماء بريطانيون يستخدمون بول الإنسان لشحن بطارية المحمول

٠٩:٢٣ م، الأربعاء، ١٧ يوليو ٢٠١٣
الغذاء والدواء لأصحاب المصانع: السجن 15 عامًا وغرامة 10 ملايين ريال بهذه الحالة (فيديو)

الغذاء والدواء لأصحاب المصانع: السجن 15 عامًا وغرامة 10 ملايين ريال بهذه الحالة (فيديو)

١١:٠٤ ص، الخميس، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *