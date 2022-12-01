وزارة التعليم الكويتية تمنع هذه اللعبة في مدارسها

تواصل – فريق التحرير:

منعت وزارة التربية “مطارات الماء” الحديدية، في المدارس بعد أن استخدمها طالب ابتدائي في الاعتداء على زميله حيث أودعته العناية المركزة خلال الأسبوع الماضي.

جميع المراحل التعليمية

وأفاد مصدر أن هذه المطارات كانت مرفوضة في بعض مدارس البنين فقط إلا أن قرار منعها الآن يشمل جميع المراحل التعليمية في مدارس البنين والبنات، حسب ” الرأي”.

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الكويت تحيل كتبا خادشة للحياء إلى النيابة

وفي سياق آخر، أحالت وزارة الإعلام الكويتية، كتبًا “خادشة للحياء” في معرض الكتاب إلى النيابة.



وأفادت صحيفة “الراي” نقلاً عن مصدر مطلع، أن وزارة الإعلام أحالت الكتب الخادشة للحياء في معرض الكتاب إلى النيابة، لكن لم يتم الكشف عن أسماء الكتب المشار إليها ولا طبيعة محتواها.

تطبيق قانون الرقابة اللاحقة

وكانت الوزارة أكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق قانون الرقابة اللاحقة على الكتب المخالفة، وفق اللوائح والنظم المعمول بها في مجال دور النشر والتوزيع بالبلاد.