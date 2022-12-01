«الرشيد»: تحديث جديد وصل للآيفون IOS16.1.2.. تحسينات أمنية

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أعلن الخبير التقني، عبدالعزيز الرشيد صانع محتوى تقني ومهتم في البرمجة والتطبيقات والأجهزة الذكية، عن تحديث جديد للآيفون.

وقال الرشيد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: ” تحديث جديد وصل للآيفون IOS16.1.2 يحتوي على تحسينات أمنية للنظام وإصلاح لبعض المشاكل السابقة”.

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وأشار إلى أن التحديث الجديد يعمل على تحسين التوافق مع شركات الاتصالات اللاسكلية، وتحسين أداء بعض البرامج.

وفي وقت سابق، أوضحت تقارير أن ميزة طلب النجدة عبر الأقمار الاصطناعية تطرح لهواتف آيفون 14، والتي تمكن المستخدم من طلب المساعدة في أقل وأسرع وقت ممكن.

وعلق سالم الحربي، على هذه الميزة، في تغريدة عبر “تويتر” بقوله: “إن خاصية طلب النجدة عبر الأقمار الاصطناعية راح تتوفر إلى آيفون 14 خلال الشهر الحالي الخدمة الجديدة”.

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