الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تفعيل دور الحسبة بالحكمة.. شؤون الحرمين تطلق مبادرة «الهيئة صديقة القاصدين»
فرحة وتهنئة بخروج «الشيخ الحذيفي» من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية
رئيس أوكرانيا يوجه رسالة غير متوقعة لإيلون ماسك.. ماذا قال له؟
تراجع واردات النفط الأمريكية بمليون برميل
مواقيت الصلاة ليوم الخميس بالمملكة.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء
«أكوا باور» تعلن توفر وظائف شاغرة لعدد من التخصصات بجدة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تفعيل دور الحسبة بالحكمة.. شؤون الحرمين تطلق مبادرة «الهيئة صديقة القاصدين»

تفعيل دور الحسبة بالحكمة.. شؤون الحرمين تطلق مبادرة «الهيئة صديقة القاصدين»

تفعيل دور الحسبة بالحكمة.. شؤون الحرمين تطلق مبادرة «الهيئة صديقة القاصدين»
٠٢:٤٩:٠٠ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

برعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أطلقت وكالة شؤون التوعية الميدانية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام مبادرة (الهيئة صديقة القاصدين).

وأكد فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون التوعية الميدانية الشيخ ماجد بن صالح السعيدي أن هذه المبادرة التطويرية تهدف إلى تفعيل دور الحسبة في المسجد الحرام بالحكمة وامتثال الهدي النبوي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستخدام أفضل الأساليب والوسائل الدعوية التي تجسد منهج الوسطية والاعتدال.

اقرا أيضا:

شؤون الحرمين تنفذ أعمال الصيانة لكسوة الكعبة المشرفة

وأضاف فضيلة مدير عام شؤون هيئة المسجد الحرام الشيخ ناصر بن محمد الحمزي أن من أساسيات هذه المبادرة التحلي بالرفق واللين في التعامل مع قاصدي المسجد الحرام وتقديم الهدايا لهم واستثمار وسائل التقنية الحديثة وتفعيل اللغات والترجمة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين التوعوية العالم.

اقرا أيضا:

«شؤون الحرمين» تعلن انطلاق برنامج حفظ السنة النبوية.. المميزات وتفاصيل التسجيل

الكلمات الدلالية:
الحسبة الحكمة رئاسة شؤون الحرمين شؤون الحرمين مبادرة الهيئة صديقة القاصدين

مواد ذات صلة

المزيد
«الخارجية» تنفي تحصيل مبالغ مالية مقابل التصديق على المستندات

«الخارجية» تنفي تحصيل مبالغ مالية مقابل التصديق على المستندات

٠٨:٠٢ م، الثلاثاء، ٠٢ مايو ٢٠١٧
الديوان الملكي: وفاة الأمير بدر بن محمد بن عبدالرحمن

الديوان الملكي: وفاة الأمير بدر بن محمد بن عبدالرحمن

٠٦:٣٨ م، الأحد، ٢٩ يناير ٢٠١٧
إحباط تهريب 57 ألف علبة ألعاب نارية بجمرك «الرقعي»

إحباط تهريب 57 ألف علبة ألعاب نارية بجمرك «الرقعي»

٠٢:٣٠ م، الخميس، ٠٦ أكتوبر ٢٠١٦
وزير التعليم: حركة النقل للعام الجاري مميزة وستحقق الاستقرار «فيديو»

وزير التعليم: حركة النقل للعام الجاري مميزة وستحقق الاستقرار «فيديو»

٠٩:٢٤ م، الجمعة، ٢٤ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *