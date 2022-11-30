تفعيل دور الحسبة بالحكمة.. شؤون الحرمين تطلق مبادرة «الهيئة صديقة القاصدين»

تواصل – فريق التحرير:

برعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أطلقت وكالة شؤون التوعية الميدانية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام مبادرة (الهيئة صديقة القاصدين).

وأكد فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون التوعية الميدانية الشيخ ماجد بن صالح السعيدي أن هذه المبادرة التطويرية تهدف إلى تفعيل دور الحسبة في المسجد الحرام بالحكمة وامتثال الهدي النبوي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستخدام أفضل الأساليب والوسائل الدعوية التي تجسد منهج الوسطية والاعتدال.

اقرا أيضا:

شؤون الحرمين تنفذ أعمال الصيانة لكسوة الكعبة المشرفة

وأضاف فضيلة مدير عام شؤون هيئة المسجد الحرام الشيخ ناصر بن محمد الحمزي أن من أساسيات هذه المبادرة التحلي بالرفق واللين في التعامل مع قاصدي المسجد الحرام وتقديم الهدايا لهم واستثمار وسائل التقنية الحديثة وتفعيل اللغات والترجمة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين التوعوية العالم.

اقرا أيضا:

«شؤون الحرمين» تعلن انطلاق برنامج حفظ السنة النبوية.. المميزات وتفاصيل التسجيل