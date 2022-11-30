رئيس أوكرانيا يوجه رسالة غير متوقعة لإيلون ماسك.. ماذا قال له؟

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وجه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، رسالة غير متوقعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

ودعا فلوديمير زيلينسكي رئيس تويتر إيلون ماسك، لزيارة أوكرانيا، واقتراح طرق للخروج من الأزمة في البلاد من على أرض الواقع.

وقال زيلينسكي موجها كلامه إلى إيلون ماسك خلال مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”: “تعال إلى أوكرانيا وسترى بأم عينيك دون مزيد من اللغط”.

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وأضاف لزيلينسكي، “فقط بعد هذه الزيارة يجب أن يتحدث المرء عن كيفية حل النزاع، ومن بدأه ومتى يمكن أن ينتهي”.

وتابع الرئيس الأوكراني “أنه بفضل أجهزة الإنترنت ستارلينك التي يوفرها ماسك، تعمل الكثير من الأمور في البلاد”، وقال: “يبدو أن إيلون بدأ يغير رأيه”.

وختم رئيس أوكرانيا بقوله: “لا أعرف، ربما يكون هناك من يؤثر عليه، أو أنه يتخذ قراراته بنفسه”.

يذكر أن ماسك غرد على “تويتر”، في أكتوبر الماضي، وقال إنه يشك في إمكانية انتصار أوكرانيا في حالة اندلاع حرب شاملة مع روسيا، ودعا الأطراف إلى السلام.

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