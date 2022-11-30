فرحة وتهنئة بخروج «الشيخ الحذيفي» من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية

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هنأ العديد من قراء القرآن الكريم، الشيخ على الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، بعد خروجه من المستشفى، إثر إجراء عملية جراحية.

تويتر يدعو بالشفاء للحذيفي

وتفاعل رواد ومتابعو السوشيال ميديا مع أنباء نقل الحذيفي إلى المستشفى، وخضوعه لعملية قسطرة في القلب، تكلّلت بالنجاح ولله الحمد.

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السديس يهنئ الحذيفي

هنأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الشيخ الدكتور الدكتور علي الحذيفي بمناسبة شفائه من العارض الصحي الذي ألمّ به.

وقال الموقع الإلكتروني لوكالة شؤون المسجد النبوي، إن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هنأ باسمه واسم أئمة وخطباء الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور علي الحذيفي على مامن الله به عليه من الصحة إثر العارض الصحي الذي ألم به ويتمنون له دوام الصحة والعافية.

من هو الدكتور على الحذيفي

وولد الشيخ الحذيفي، عام 1947 في قرية القرن المستقيم ببلد العوامر في جنوب مكة المكرمة.

ويحمل درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وقد تولى الإمامة والخطابة لفترات في مسجد قباء بالمدينة المنورة، ثم عين إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي عام 1979، ونقل بعد ذلك إمامًا إلى المسجد الحرام 1981، ثم أعيد إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي في العام التالي، وظل في منصبه حتى اليوم.

ويُعدُّ الشيخ الحذيفي أحد أبرز القراء في المملكة والعالم الإسلامي، ويشارك في عدد كبير من الندوات الدينية بالعديد من الدول، وتبث القنوات الإذاعية والتلفزيونية قراءاته القرآنية.