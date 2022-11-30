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مواقيت الصلاة ليوم الخميس بالمملكة.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء
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مواقيت الصلاة ليوم الخميس بالمملكة.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء

مواقيت الصلاة ليوم الخميس بالمملكة.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء

مواقيت الصلاة ليوم الخميس بالمملكة.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء
٠٢:٠٨:٤٦ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 7 جمادى الأولى 1444 هجرية، الموافق 1 ديسمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:47 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:07 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 7 جمادى الأولى 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 5:22

المدينة – 5:27

الرياض – 4:58

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:10

المدينة – 12:11

الرياض – 11:43

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:16

المدينة – 3:12

الرياض – 2:44

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 5:38

المدينة – 5:33

الرياض – 5:04

 

○ موعد أذان العشاء

مكة –  7:08

المدينة –  7:03

الرياض – 6:34

الكلمات الدلالية:
الأذان الصلاة العشاء مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

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