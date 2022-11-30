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وظائف بشركة حكومية في عدد من التخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف بشركة حكومية في عدد من التخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف بشركة حكومية في عدد من التخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم
٠١:٣٣:٤٨ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت (الشركة السعودية للإستثمار الزراعي – سالك مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبرموقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض وينبع, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير نظام الرقابة المالية:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في المالية / الحسابات أو مجال ذي صلة
  • معرفة واسعة بعمليات Oracle و Hyperion والدمج
  • الشهادة الاحترافية ميزة إضافية: CPA و CMA و CFA و ACCA و ICAEW
  • خبرة في العمل: 6-8 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

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  • أخصائي أول التطوير التنظيمي والقوى العاملة:

المؤهلات والخبرات:

  • خبرة لا تقل عن 3-5 سنوات في التطوير التنظيمي.
  • درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال.
  • الشهادة المهنية في الموارد البشرية مثل الموارد البشرية العليا / المهنية (SPHR / PHR) ، SHRM ، إدارة الموارد البشرية (HRM) ، ومستوى CIPD 5 وما فوق ستكون ميزة.

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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