وظائف بشركة حكومية في عدد من التخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت (الشركة السعودية للإستثمار الزراعي – سالك مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبرموقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض وينبع, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير نظام الرقابة المالية:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في المالية / الحسابات أو مجال ذي صلة
- معرفة واسعة بعمليات Oracle و Hyperion والدمج
- الشهادة الاحترافية ميزة إضافية: CPA و CMA و CFA و ACCA و ICAEW
- خبرة في العمل: 6-8 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
اقرأ أيضا:
وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات
- أخصائي أول التطوير التنظيمي والقوى العاملة:
المؤهلات والخبرات:
- خبرة لا تقل عن 3-5 سنوات في التطوير التنظيمي.
- درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال.
- الشهادة المهنية في الموارد البشرية مثل الموارد البشرية العليا / المهنية (SPHR / PHR) ، SHRM ، إدارة الموارد البشرية (HRM) ، ومستوى CIPD 5 وما فوق ستكون ميزة.
طريقة التقديم :
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 نوفمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
اقرأ أيضا:
إدارية وفنية وهندسية.. الخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة