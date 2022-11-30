«ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله».. مصرع عناصر حوثية في انفجار لغم زرعته المليشيا

تواصل – فريق التحرير:

لقي 3 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، الأربعاء، بسبب انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي، في وقت سابق، بمديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز.

مليون لغم أرضي زرعتها المليشيا

وأفاد المركز الإعلامي لمحور تعز، أن ثلاثة من عناصر المليشيات الإرهابية لقوا مصرعهم، بانفجار عبوة ناسفة كانوا قد زرعوها في وقت سابق بمنطقة الجبيرية في عزلة بلاد الوافي.

وتواصل ميليشيات الحوثي زرع الألغام والعبوات الناسفة في المناطق التي ما زالت تسيطر عليها، فيما أشارت تقديرات إلى أن المليشيات زرعت أكثر من مليون لغم أرضي، منذ انقلابها على الشرعية، ما جعل اليمن “أكبر دولة ملغومة” منذ الحرب العالمية الثانية.

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ألغام متنوعة عددها نحو 2 مليون

واقتصر استخدام الألغام على ميليشيات الحوثي بشكل حصري، إذ تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، بجميع الأنواع: مضاد للمركبات والأفراد والألغام البحرية، معظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محلياً، لتنفجر مع أقل وزن.