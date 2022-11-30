الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تراجع مفاجئ.. أمريكا: لن نزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لهذا السبب
هل استقدام العمالة من اليمن متاح حاليا؟ «مساند» يجيب
بحجم سيارة.. العثور على أكبر سلحفاة بحرية في العالم
تسريب بيانات 5.4 مليون مستخدم عبر تويتر في أوروبا وأمريكا
سفير المملكة لدى أيرلندا يلتقي الطلبة المبتعثين بجامعة مونستر للتكنولوجيا
إدارية وفنية وهندسية.. الخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تراجع مفاجئ.. أمريكا: لن نزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لهذا السبب

تراجع مفاجئ.. أمريكا: لن نزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لهذا السبب

تراجع مفاجئ.. أمريكا: لن نزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لهذا السبب
١٢:٥٠:٢١ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- وكالات:

في تطور وتراجع مفاجئ في الموقف الأمريكي تجاه الحرب الروسية على أوكرانيا، قرر البيت الأبيض عدم تزويد “كييف” بأسلحة بعيدة المدى.

وبرر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، هذا القرار بأن بلاده لا تريد تصعيدا للنزاع في البلاد.

وتابع: “كنا ثابتين في ذلك، ونحن نعمل مع أوكرانيا بشكل وثيق كل يوم من أجل تسوية القضايا التي تخص قدراتها الدفاعية وتلبية احتياجاتها”.

وأضاف أن “الاحتياجات الرئيسية متعلقة بأنظمة الدفاع الجوي”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة “تعمل مع الحلفاء والشركاء من أجل تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي الإضافية”.

وأعاد إلى الأذهان أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا أنظمة NASAMS للدفاع الجوي، مشيرا إلى أنها “نجحت في 100% من الحالات”.

اقرأ أيضًا:

رقم غير متوقع .. إلى أين وصلت خسائر أوكرانيا في الحرب الروسية؟

وتابع: “كنا نتحدث عن ذلك، ولم نسع لتبرير أنفسنا، بشأن مخاوفنا في ما يتعلق بعدم رغبتنا في المزيد من التصعيد في هذه الحرب”، مضيفا: “لا نزال قلقين إزاء التصعيد. وأعتقد أن هذا أمر صحيح”.

وأكد أن أي تصعيد محتمل “لن يكون جيدا للأوكرانيين ولا للمنطقة ولا بالنسبة لمصالحنا الأمنية”، مضيفا أن الولايات المتحدة قد تغير موقفها من تزويد أوكرانيا بالأسلحة “تبعا لتغير الاحتياجات في الميدان”.

الكلمات الدلالية:
أمريكا أوكرانيا البيت الأبيض الحرب الروسية

مواد ذات صلة

المزيد
الدولار يهوي بالذهب بعد صعوده مستغلاً احتجاجات الصين

الدولار يهوي بالذهب بعد صعوده مستغلاً احتجاجات الصين

١١:٥٨ ص، الأثنين، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
معنى الإنسانية.. فرد من «مدني جازان» يحمل مسناً لينقذه من السيل

معنى الإنسانية.. فرد من «مدني جازان» يحمل مسناً لينقذه من السيل

١١:٤٣ م، الثلاثاء، ٠٩ مايو ٢٠١٧
مصادر: إعادة محاكمة صاحب شاليه «الحفل المختلط» بجدة

مصادر: إعادة محاكمة صاحب شاليه «الحفل المختلط» بجدة

١٢:٤١ م، السبت، ٠٦ مايو ٢٠١٧
أسعار النفط ترتفع عند التسوية لكنها تُسجل خسائر أسبوعية

أسعار النفط ترتفع عند التسوية لكنها تُسجل خسائر أسبوعية

٠٢:١١ ص، السبت، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *