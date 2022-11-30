هل استقدام العمالة من اليمن متاح حاليا؟ «مساند» يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، أن استقدام العمالة من الجنسية اليمنية متاح حالياً.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على سؤال مواطن استفسر بشأن مدى إمكانية استقدام العمالة من اليمن.

وأجابت منصة مساند بقولها :”حياك الله، يمكنك الآن تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية للجنسية المذكورة من خلال حسابك لدى مساند في حال توافر ضوابط الاستقدام”.

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وفي وقت سابق، أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، أنه يمكن للمواطن، عبر منصة مساند نقل خدمات العمالة المنزلية من مكاتب وشركات الاستقدام إلى الأفراد بشكل إلكتروني بكل سهولة.

وأضافت في تغريدة عبر “تويتر”، ردا على تساؤلات بشأن الهدف من خذه الخدمة بقولها “نود أن نوضح بأن خدمة نقل خدمات العمالة هي خدمة يقدمها برنامج مساند”.

وأضافت منصة مساند، تهدف الخدمة إلى أتمتة ومتابعة وتحسين نقل خدمات العمالة المنزلية عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مقدمي الخدمات والعملاء”.

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