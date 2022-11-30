الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هل استقدام العمالة من اليمن متاح حاليا؟ «مساند» يجيب
بحجم سيارة.. العثور على أكبر سلحفاة بحرية في العالم
تسريب بيانات 5.4 مليون مستخدم عبر تويتر في أوروبا وأمريكا
سفير المملكة لدى أيرلندا يلتقي الطلبة المبتعثين بجامعة مونستر للتكنولوجيا
إدارية وفنية وهندسية.. الخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة
خلفاً لـ«بيلوسي».. انتخاب حكيم جيفريز رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

هل استقدام العمالة من اليمن متاح حاليا؟ «مساند» يجيب

هل استقدام العمالة من اليمن متاح حاليا؟ «مساند» يجيب

هل استقدام العمالة من اليمن متاح حاليا؟ «مساند» يجيب
١٢:٤٨:٣٩ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، أن استقدام العمالة من الجنسية اليمنية متاح حالياً.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على سؤال مواطن استفسر بشأن مدى إمكانية استقدام العمالة من اليمن.

وأجابت منصة مساند بقولها :”حياك الله، يمكنك الآن تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية للجنسية المذكورة من خلال حسابك لدى مساند في حال توافر ضوابط الاستقدام”.

اقرأ أيضا:

«مساند» تطلق خدمة لتقييم مكاتب الاستقدام.. التفاصيل كاملة

وفي وقت سابق، أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، أنه يمكن للمواطن، عبر منصة مساند نقل خدمات العمالة المنزلية من مكاتب وشركات الاستقدام إلى الأفراد بشكل إلكتروني بكل سهولة.

وأضافت في تغريدة عبر “تويتر”، ردا على تساؤلات بشأن الهدف من خذه الخدمة بقولها “نود أن نوضح بأن خدمة نقل خدمات العمالة هي خدمة يقدمها برنامج مساند”.

وأضافت منصة مساند، تهدف الخدمة إلى أتمتة ومتابعة وتحسين نقل خدمات العمالة المنزلية عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مقدمي الخدمات والعملاء”.

اقرأ أيضا:

«مساند» يوضح الهدف من خدمة نقل خدمات العمالة من المكاتب للأفراد

الكلمات الدلالية:
استقدام العمالة اليمن مساند منصة مساند

مواد ذات صلة

المزيد
مغردون: احذروا من تداول صور مُفبركة لـ«حادثة نجران»

مغردون: احذروا من تداول صور مُفبركة لـ«حادثة نجران»

٠٢:٥٢ م، الثلاثاء، ٠٥ مايو ٢٠١٥
«الداخلية»: تنفيذ حكم القصاص بمواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في تبوك

«الداخلية»: تنفيذ حكم القصاص بمواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في تبوك

١٢:٥٢ م، الثلاثاء، ٢٣ فبراير ٢٠٢١
صحيفة أمريكية تتحدث عن إنجازات ولي العهد: لا عزاء للمنتقدين

صحيفة أمريكية تتحدث عن إنجازات ولي العهد: لا عزاء للمنتقدين

٠٤:٥٣ م، السبت، ١١ ديسمبر ٢٠٢١
80 مصلى للمصلين في التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام (صور)

80 مصلى للمصلين في التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام (صور)

١٠:٥٢ م، الأحد، ٠٣ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *