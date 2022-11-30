بحجم سيارة.. العثور على أكبر سلحفاة بحرية في العالم

تواصل- وكالات:

في واحدة من أغرب الاكتشافات، عثر علماء على سلحفاة بحرية بحجم سيارة، والتي تعد أكبر سلحفاة حجمًا على الإطلاق.

بحسب موقع “سي إن إن” الأمريكي، فقد عثر العلماء على السلحفاة في أوروبا وبالتحديد في جبال البرانس في شمال إسبانيا.

وأطلقوا على هذا النوع اسم “Leviathanochelys aenigmatica”، على اعتبار أن “Leviathan” تعني وحوش البحر، وذلك في إشارة واضحة إلى الحجم الكبير لجسم هذا المخلوق، بينما “chelys” تترجم إلى سلحفاة، فيما تعني “aenigmatica” اللغز.

وحسب الدراسة، التي نشرت أخيرًا في مجلة “«Scientific Reports”، فإن وجود هذا الحيوان غير المعتاد في هذا الجزء من العالم، يكشف أن “السلاحف العملاقة كانت أكثر شيوعا مما كان يعتقد سابقا”.

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إلا أن شظايا عظام السلحفاة التي جرى العثور عليها حديثا، تشير إلى أن جسم “Leviathanochelys” يبلغ طوله 3.7 متر، أي تقريبا بحجم سيارة سيدان.

وقال ألبرت سيليس، المؤلف المشارك في الدراسة وباحث ما بعد الدكتوراه في معهد “Miquel Crusafont” لعلم الحفريات في إسبانيا: “لم نعتقد أبدا أنه من الممكن العثور على شيء كهذا”.

وأضاف: “كما أنه من النادر جدا اكتشاف شظايا عظام تخبرك قليلا عن حياة الماضي”.