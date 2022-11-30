لليوم الثانى.. الذهب يصعد على حساب تراجع الدولار وتصريحات باول تلقي بظلالها

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ارتفعت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، مدعوما بتراجع الدولار، لليوم الثاني على التوالي.

أسعار الذهب الآن

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1752.95 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1768.20 دولار، وانخفض مؤشر الدولار 0.2% ما يجعل السبائك أقل تكلفة لحائزي العملات الأخر.

ملخص تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي

حصلت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية إبطاء وتيرة رفع الفائدة في ديسمبر المقبل.

وقال باول: “التضخم ما زال شديد الارتفاع.. تضخم خدمات المنازل قد ينخفض في وقت ما من عام 2023”.

وأردف أن السوق الآن يتوقع أن يصل معدل الفائدة النهائي لـ 5.02%، وأقر أن إعادة التوازن لسوق العمل يلزم أن يتوقف السوق عن النمو الحالي.

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تراجع معدلات التضخم

وأورد باول أن معدلات الفائدة ستكون “عالية بطريقة ما” خلال 2023، عمّا توقع الفيدرالي في السابق.

ورأى رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن معدل التضخم الأساسي وفق قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي ستسجل 5% من 5.1% المسجلة في سبتمبر. ومعدل التضخم سيتراجع لـ 6% من 6.2% المسجلة في سبتمبر وفق قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

وتابع أن على الفيدرالي أن يحافظ على السياسة النقدية التشديدية “لبعض الوقت”، وقال: “الاستمرار في رفع الفائدة سيكون قادرًا على الهبوط بالتضخم”.

التضخم يبتلع زيادة الرواتب

واعتبر باول أن: “ما زال أمامنا طريق طوي “لخفض التضخم..يجب أن يستمر تراجع النمو في التراجع دون الاتجاه العام”.

وذكر باول أن العاملين الآن لا يشعرون بزيادة رواتبهم لأن أي زيادة يبتلعها التضخم، وفي الوقت نفسه رأى أن: “عند نقطة ما سنعلن نهاية دورة التشديد، وسنتوقف عند نقطة آمنة”.

ما زال باول يعتقد بأن الفيدرالي قادر على خفض التضخم بدون إدخال الاقتصاد في حالة من الركود، أو سيكون الركود ضحلًا وسينتهي سريعًا.