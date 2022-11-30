سفير المملكة لدى أيرلندا يلتقي الطلبة المبتعثين بجامعة مونستر للتكنولوجيا

تواصل- واس:

لتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا نايل بن أحمد الجبير، الطلبة المبتعثين في جامعة مونستر للتكنولوجيا، الدارسين في مختلف التخصصات الصحية بالجامعة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها السفير لمقر الجامعة في مدينة ترالي جنوب غرب العاصمة دبلن، يرافقه الملحق الثقافي السعودي في دبلن الدكتورة فهدة آل الشيخ.

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وأعرب السفير الجبير عن سعادته لما لمسه من تميز واجتهاد لدى الطلبة السعوديين في تحصيلهم العلمي، حاثاً الجميع على مواصلة إبداعاتهم وأن يكونوا خير سفراء لبلدهم.