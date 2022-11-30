تسريب بيانات 5.4 مليون مستخدم عبر تويتر في أوروبا وأمريكا

تواصل – فريق التحرير:

تسببت ثغرة أمنية في موقع تويتر في عبور قراصنة متسللين وسرقة بيانات نحو 5.4 مليون مستخدم، على موقع تويتر وبيعها على منتديات القراصنة الشهيرة في أواخر العام الماضي.

إتاحة معلومات المستخدمين مجانا

وعمد متسللون في الآونة الأخيرة لعرض تلك البيانات بشكل مجاني، وذلك بالتزامن مع إبلاغ باحثين آخرين عن اختراق أثّر في الملايين من حسابات تويتر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وبحسب منشور من تويتر في شهر أغسطس الماضي، فقد مكنت الثغرة، المتسللين من تسليم عناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الهاتف إلى واجهة برمجة التطبيقات بهدف التعرف على الحساب الخاص بكل منها.

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تويتر يصلح ثغرات أمنية

وأصلح تويتر الثغرة الأمنية في شهر يناير الماضي، فإن الملايين من أرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمستخدمين لا تزال متاحة على الإنترنت، الأمر الذي يسلط الضوء على أن تأثير واجهات برمجة التطبيقات المكشوفة يمكن أن يكون مدمرًا للمؤسسات الحديثة.