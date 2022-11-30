براتب 14000 ريال.. فرص عمل وظيفية شاغرة في عدة تخصصات

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أعلنت مجموعة تداول السعودية عن بدء التقديم في (برنامج تطوير الخريجين – GDP) لعام 2022م والذي يستهدف خريجي (البكالوريوس / الماجستير) في مختلف التخصصات، وذلك وفقأ للتفاصيل التالية:

عن البرنامج:

برنامج تداول لتطوير الخريجين، هو برنامج جديد يستهدف الخريجين السعوديين الذين يعتزمون بدء مهنتهم وبناء خبرتهم في السوق المالية ولديهم القدرة على مواجهة التحديات، والقدرة على التفكير خارج الصندوق، تم تصميم (برنامج تداول لتطوير الخريجين) بهدف تطوير المهارات الخاصة بالخريجين في مجالات متنوعة. وستكون مدة البرنامج تسعة أشهر بدوام كامل، مع توفير فرص غير محدودة وخبرات متقدمة في السوق المالية، مع العديد من المزايا التنافسية التي تقدمها تداول.

الشروط :

أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.

حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في (مختلف التخصصات) من جامعات معتمدة أو معادلة من وزارة التعليم.

أن يكون المتقدم /المتقدمة متمكن من اللغة الانجليزية.

حديث التخرج لا يشترط الخبرة المسبقة.

التفرغ التام.

وغيرها ..

مزايا البرنامج:

راتب شهري (12,350 ريال) لخريجي البكالوريوس.

راتب شهري (14,000 ريال) لخريجي الماجستير.

تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.

تأمين صحي للمتدربين وأسرهم (الزوج / الزوجة ، الأبناء).

إجازة سنوية مدفوعة الأجر.

إجازات رسمية مدفوعة الأجر.

توظيف مباشر بعد الاجتياز في مجموعة تداول السعودية.

يوفر البرنامج:

تدريب على رأس العمل.

التوجيه والإرشاد والتطوير الشخصي.

مهام وظيفية حقيقية.

دورات تدريبية مكثفة.

التخصصات:

المالية

القانون

التسويق

الاقتصاد

الترجمة

المحاسبة

إدارة عامة

إدارة الأعمال

أمن المعلومات

علوم الحاسب

هندسة الحاسب

هندسة الشبكات

الموارد البشرية

تقنية المعلومات.

إدارة مشاريع.

إدارة الجودة.

الإعلام الرقمي.

التصميم الجرافيكي.

الأمن السيبراني.

هندسة البرمجيات.

نظم المعلومات الإدارية.

مسارات البرنامج:

مسار تطوير وإدارة المنتجات والخدمات.

مسار إدارة الحفظ.

مسار الإدراج والمبيعات.

مسار الأسواق.

المسار القانوني.

مسار الموارد البشرية.

مسار أمن المعلومات.

مسار الإستراتيجية والأداء المؤسسي.

مسار تقنية المعلومات والتقنيات الرقمية.

طريقة التقديم:

أوضحت تداول أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).