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لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق.. بيان هام من الموارد البشرية
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لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق.. بيان هام من الموارد البشرية

لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق.. بيان هام من الموارد البشرية

لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق.. بيان هام من الموارد البشرية
١٠:٥٩:١٠ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء انتقال مستفيدي الضمان الاجتماعي المسجلين في النظام السابق إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي المطور”، مع استمرار حصولهم على المعاش بمزايا أكثر، وتدعو المستفيدين كافة إلى الدخول للمنصة واستكمال بياناتهم من خلال إجراءات ميسَّرة لضمان تسجيل جميع أفراد الأسرة التي تسكن في مسكن واحد، وتقديم إقرار الإفصاح اللازم للدخل والممتلكات لضمان استمرار صرف المعاش دون توقف.

ويمكن للمستفيد الدخول إلى المنصة عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد، وإكمال البيانات اللازمة قبل بدء دورة الأهلية الثالثة عشرة بتاريخ 04 / 12 / 2022، إذ تم الإعلان عن نتيجة الأهلية للدفعة الأولى بتاريخ: 27 / 10 / 2022م ، إضافة إلى أنه سيُعلن عن الدفعة الأخيرة للمنتقلين من النظام القديم بتاريخ 26 / 12 / 2022م، كما يمكن للجميع التسجيل في جميع الأوقات، حيث سيكون متاحاً عبر رابط المنصة التالي : اضغط هنا .

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وأكدت الوزارة أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف عن مستفيدي الضمان الاجتماعي بعد دراسة الأهلية، مشددة على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة في الحصول على معلومات الضمان الاجتماعي، حيث ستتخذ الإجراءات النظامية في حق كل من يقدم معلومات مضللة للمستفيدين.

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اخبار السعودية السعودية اليوم الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي المطور الموارد البشرية

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