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خلفاً لـ«بيلوسي».. انتخاب حكيم جيفريز رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي
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خلفاً لـ«بيلوسي».. انتخاب حكيم جيفريز رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي

خلفاً لـ«بيلوسي».. انتخاب حكيم جيفريز رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي

خلفاً لـ«بيلوسي».. انتخاب حكيم جيفريز رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي
١١:٠٩:٢٦ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نجح ممثل ولاية نيويورك حكيم جيفريز، في الفوز برئاسة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، ليخلف الرئيسة الحالية نانسي بيلوسي البالغة من العمر 82 عاماً.

وتفصيلا، تم إجراء التصويت داخل الحزب، والذي كان من المتوقع أن ينتخب الديمقراطيون بعده جيفريز البالغ من العمر 52 عاما كرئيس للحزب، خلف الأبواب المغلقة.

وأصبح جيفريز أول رجل “أسود البشرة” يتم انتخابه لمنصب رئيس الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، الذي فقد أغلبيتهم في مجلس النواب بالهيئة التشريعية الأمريكية في انتخابات التجديد النصفي، وسيتسلم مهامه كرئيس للديمقراطيين، في يناير من العام المقبل، وفقا لـ”CNN”.

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وقالت بيلوسي، إنها ستواصل العمل في مجلس النواب بالكونغرس، موضحة أن انتخاب جيفريز سيعطي الحزب “الطاقة والأفكار الجديدة والمنظور”، مؤكدة على أنها “ممتنة للوقت الذي أمضته كرئيسة للديمقراطيين في مجلس النواب”.

وكان جيفريز قد مثل، منطقة الكونغرس الثامنة في نيويورك، في مجلس النواب منذ عام 2013، ومنذ عام 2019، ترأس تجمعا مغلقا للديمقراطيين في مجلس النواب.

وشهدت نتيجة انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر، فقدان الديمقراطيون لأغلبيتهم في مجلس النواب، وانتقلت السيطرة عليه إلى الحزب الجمهوري.

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الكلمات الدلالية:
النواب الأمريكي حكيم جيفريز مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

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