إدارية وفنية وهندسية.. الخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عبر حسابها الرسمي عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات (الإدارية , الفنية , الهندسية) وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

مشغل المحطات والساحة

خبير تخطيط وإدارة الشبكات

أخصائي تكاليف

كابتن القطار الرئيسي

اخصائي تسويق خدمات الشحن

وغيرها

عن سار

الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، شركة متخصصة للخطوط الحديدية، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست الشركة بتاريخ 25 ربيع الثاني 1427هـ (2006)، لتكون مظلة إدارية تدخل تحتها شبكة الخطوط الحديدية السعودية التي تربط شمال المملكة بشرقها ووسطها، وتتولى الشركة مسؤوليات تشغيل شبكة الخطوط الحديدية بجميع مرافقها وإدارتها بالكفاءة اللازمة وَفْق معايير التشغيل الاقتصادية وبحسب المقاييس العالمية في الأداء والسلامة. يرأس مجلس إدارتها وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم (اضغط هنا)